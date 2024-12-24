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İstanbul'da FETÖ operasyonu! Gri kategoride aranan Cemal Türk ve eşi yakalandı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Aralık 2024 10:06 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 10:09
İstanbul&#039;da FETÖ operasyonu! Gri kategoride aranan Cemal Türk ve eşi yakalandı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gri kategoride aranan Cemal Türk ve eşi yakalandı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda, FETÖ kapsamında aranan Cemal Türk ve eşi Melek Türk gözaltına alındı.

Terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Cemal Türk hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terörizmin finansmanı" suçlarından, Şanlıurfa​ 5. Ağır Ceza Mahkemesinin yakalama kararı bulunduğu, Melek Türk hakkında da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Şanlıurfa 2. Sulh Ceza Hakimliğince verilmiş yakalama kararı olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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