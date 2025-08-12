Menü Kapat
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
31°
SON DAKİKA!
Gündem
İstanbul'da fırtına alarmı! Meteoroloji'den 10 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul dahil 10 ile sarı kodlu fırtına alarmı yaptı. Bu akşamdan itibaren rüzgarın etkisini artırarak perşembe gecesine kadar olumsuz hava koşulları oluşturması bekleniyor.

İstanbul'da fırtına alarmı! Meteoroloji'den 10 ile sarı kodlu uyarı
hava sıcaklıkları bir yandan yükselirken bir yandan da rüzgarlı havanın etkisiyle serinletici bir etki yaşanacak. Ancak riski nedeniyle olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

İstanbul'da fırtına alarmı! Meteoroloji'den 10 ile sarı kodlu uyarı

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL DAHİL SARI KODLU UYARI

İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Manisa ve İzmir sarı kodlu uyarı yapılan iller arasında.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nin bugünden itibaren perşembe gecesine kadar rüzgarlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da fırtına alarmı! Meteoroloji'den 10 ile sarı kodlu uyarı

Perşembe gecesi saatlerine dek İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'de fırtına ve kuvvetli rüzgar eseceği değerlendirilirken, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

