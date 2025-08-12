Menü Kapat
SON DAKİKA!
Editor
 | Özge Sönmez

Hava sıcaklıkları bu bölgelerde tavan yapacak! Uzman isim uyardı: 'Dışarı çıkmayın'

Yurt genelinde etkisin arttıran hava sıcaklıklarının yeni haftada da mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik yaptığı açıklamada, Akdeniz kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayanlar için uyarıda bulundu. Sıcaklıkların 40 dereceyi bulacağını söyleyen Çelik, 11.00-16.00 saatleri arasına dikkat çekti.

AA
12.08.2025
12.08.2025
genelinde etkisini arttıran hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Yurdun iç ve güney bölgelerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde, yurdun kuzey bölgelerinde ise genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği bildirildi. Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik yaptığı açıklamada, Akdeniz kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların tavan yapacağını duyurdu.

Hava sıcaklıkları bu bölgelerde tavan yapacak! Uzman isim uyardı: 'Dışarı çıkmayın'

MARMARA'DA SICAKLIK AZALACAK

Bölgesi'nde kuzeyli rüzgarla birlikte sıcaklıkların azaldığını belirten Çelik, "Mevsim normalleri civarında seyrediyor. Önümüzdeki 3 gün daha kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde etkili olmaya devam edecek." dedi.

Hava sıcaklıkları bu bölgelerde tavan yapacak! Uzman isim uyardı: 'Dışarı çıkmayın'

Yağışların 3-4 gün boyunca Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli görüleceğini ifade eden Çelik, yurdun büyük bölümünde yağışın olmayacağını, az bulutlu açık havaların etkili olacağını söyledi.

BU SAAT ARALIĞINA DİKKAT

En yüksek sıcaklıkların Akdeniz kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 40 derecenin üzerinde seyredeceğini belirten Çelik, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklıkları bu bölgelerde tavan yapacak! Uzman isim uyardı: 'Dışarı çıkmayın'

Çelik, sıcaklıkların Ankara’da 34-35, İstanbul’da 30-31 ve İzmir’de ise 36-38 derece civarında seyredeceğini bildirdi.

