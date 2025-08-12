Hava sıcaklıkları bu bölgelerde tavan yapacak! Uzman isim uyardı: 'Dışarı çıkmayın'

Türkiye genelinde etkisini arttıran hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Yurdun iç ve güney bölgelerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde, yurdun kuzey bölgelerinde ise genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği bildirildi. Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik yaptığı açıklamada, Akdeniz kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların tavan yapacağını duyurdu.

MARMARA'DA SICAKLIK AZALACAK

Marmara Bölgesi'nde kuzeyli rüzgarla birlikte sıcaklıkların azaldığını belirten Çelik, "Mevsim normalleri civarında seyrediyor. Önümüzdeki 3 gün daha kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde etkili olmaya devam edecek." dedi.

Yağışların 3-4 gün boyunca Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli görüleceğini ifade eden Çelik, yurdun büyük bölümünde yağışın olmayacağını, az bulutlu açık havaların etkili olacağını söyledi.

BU SAAT ARALIĞINA DİKKAT

En yüksek sıcaklıkların Akdeniz kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 40 derecenin üzerinde seyredeceğini belirten Çelik, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Çelik, sıcaklıkların Ankara’da 34-35, İstanbul’da 30-31 ve İzmir’de ise 36-38 derece civarında seyredeceğini bildirdi.