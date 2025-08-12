Menü Kapat
Sıcaklıklar arttı! Acil servisler dolup taşıyor! Uzmanlardan hayati uyarılar

Yurt genelinde etkili olan kavurucu sıcaklar nedeniyle acil servisler dolup taştı. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ahmet Aykut, öğle saatlerinde güneşe maruz kalan vatandaşlarda sıcak çarpmasına bağlı şikâyetlerde ciddi artış yaşandığını belirtip vatandaşlara dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

12.08.2025
12.08.2025
Ülke genelinde etkili olan nedeniyle aciller güneş çarpmasına bağlı şikayetleri artırdı. Meteoroloji'nin verilerine göre, hava sıcaklıkları bu hafta birçok ilde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Kavurucu sıcakla özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar için ciddi risk oluşturuyor. Uzmanlar, sıcak havanın yalnızca günlük yaşamı zorlaştırmakla kalmadığını, aynı zamanda sağlık üzerinde de ciddi tehditler oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Sıcaklıklar arttı! Acil servisler dolup taşıyor! Uzmanlardan hayati uyarılar

11.00 İLE 16.00 ARASINDA GÜNEŞE ÇIKMAYIN

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Acil Tıp Uzmanı Dr. Ahmet Aykut, sıcaklıkların artmasıyla birlikte acil servislerde yoğunluğun arttığını belirterek "Vatandaşlarımızın özellikle bu konuda dikkat etmesi gereken bazı hususlar var. Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte özellikle öğle saatlerinde, yani 11.00 ile 16.00 arasında vatandaşlarımızın mümkün olduğunca güneş altında kalmamasını öneriyoruz. Eğer mecburen güneş altında kalacaklarsa ya da kapalı ama sıcak ortamlarda çalışıyorlarsa, bu durumlarda daha ince, açık renkli ve pamuklu, nefes alabilen kumaşlardan yapılmış kıyafetleri tercih etmeleri kendileri için faydalı olacaktır" dedi.

Sıcaklıklar arttı! Acil servisler dolup taşıyor! Uzmanlardan hayati uyarılar

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Vatandaşların sıcak çarpması konuda dikkat etmeleri gereken bazı belirtiler olduğunu dile getiren Aykut, "Bu belirtiler basit kas kramplarından başlayarak, daha ileri düzeyde sıcağa aşırı maruz kalmaya bağlı idrar çıkışında azalma, nöbet geçirme ve bilinç bozukluğu gibi geniş bir yelpazeye yayılabiliyor. Özellikle kronik hastalığı olan yaşlı bireyler ile bebek ve çocukların, yaz aylarında dışarıda geçirdikleri süre boyunca bol sıvı tüketmeleri büyük önem taşıyor. Acil servise genellikle 40 derecenin üzerinde yüksek ateş şikayetiyle başvuruyorlar. Bunun yanında mide bulantısı, kusma, ishal atakları, ciddi kas ağrıları ve kramplar gibi semptomlar görülebiliyor. Daha ileri vakalarda bilinç değişikliği, konuşma bozukluğu ve çevreyle iletişim kuramama gibi durumlarla karşılaşıyoruz" diye konuştu.

Sıcaklıklar arttı! Acil servisler dolup taşıyor! Uzmanlardan hayati uyarılar

HIZLI MÜDAHALE HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Dışarıda baygın halde bulunan vatandaşlar için hızlı müdahalenin hayati önem taşıdığına dikkat çeken Aykut, sözlerini şöyle sürdürdü: "Acil servise hem kendi imkanlarıyla gelen hem de 112 aracılığıyla getirilen hastalarımız oluyor. Bu tür hastalara uyguladığımız tedavi süreci genellikle vücut ısısını düşürmeye yönelik oluyor. Bunun için buz paketleri veya fan sistemleriyle soğutma yöntemlerini kullanıyoruz. Ayrıca, sıcak çarpmasına bağlı olarak gelişen aşırı ısınma nedeniyle vücutta sıvı ve elektrolit kayıpları meydana geliyor. Bu kayıpları yerine koymak için damar yolu açılarak serum tedavisi uyguluyoruz. Çok ileri seviyedeki vakalarda ise sıvı kaybı ve elektrolit bozukluklarına bağlı olarak böbrek yetmezliği ya da diğer organ yetmezlikleri gibi ciddi komplikasyonlarla karşılaşabiliyoruz."

