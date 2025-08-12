Meteoroloji 4 ilde sarı kodlu alarm verdi: Fırtına, sağanak ve sıcak hava bir arada

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 12 Ağustos 2025 tarihli hava durumu raporuna göre, salı günü sıcak hava, kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış birlikte görülecek.

7 İLDE SAĞANAK YAĞIŞ VAR

Yapılan son tahminlere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Artvin'in doğusu, Iğdır'ın güneyi, Ağrı'nın kuzey ve doğusu ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.

YANGIN BÖLGESİ İÇİN SARI KODLU UYARI

Tahminlere göre orman yangınlarının da olduğu bölgeler için sarı kodlu uyarı yapıldı. Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Kuvvetli rüzgarın Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa'da etkili olması bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Sıcaklık değerlerinde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin üzerinde seyredecek sıcaklığın, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU (12 AĞUSTOS 2025)

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İSTANBUL °C, 31°C Az bulutlu ve açık

BALIKESİR °C, 34°C Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 36°C Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 32°C Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İZMİR °C, 41°C Az bulutlu ve açık

AFYONKARAHİSAR °C, 34°C Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 42°C Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 40°C Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 43°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 37°C Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 39°C Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 38°C Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 34°C Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 28°C Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra Sinop çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 32°C Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 32°C Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 32°C Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile zamanla Orta Karadeniz kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin'in doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 24°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 29°C Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan ve Iğdır'ın güneyi ile Ağrı'nın kuzeyi ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu çevreleri yer yer çok bulutlu

KARS °C, 28°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 37°C Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.