SON DAKİKA!
Gündem
Meteoroloji 4 ilde sarı kodlu alarm verdi: Fırtına, sağanak ve sıcak hava bir arada

Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre orman yangınlarının görüldüğü Marmara ve Ege'nin kuzeyi için sarı kodlu fırtına uyarısı yapıldı. Ayrıca Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi için sağanak alarmı verildi. Yurdun diğer kesimlerinde ise hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

KAYNAK:
Onur Kaya
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 07:54
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 08:03

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 12 Ağustos 2025 tarihli raporuna göre, salı günü , ve birlikte görülecek.

7 İLDE SAĞANAK YAĞIŞ VAR

Yapılan son tahminlere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Artvin'in doğusu, Iğdır'ın güneyi, Ağrı'nın kuzey ve doğusu ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.

YANGIN BÖLGESİ İÇİN SARI KODLU UYARI

Tahminlere göre orman yangınlarının da olduğu bölgeler için sarı kodlu uyarı yapıldı. Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Kuvvetli rüzgarın Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa'da etkili olması bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Sıcaklık değerlerinde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin üzerinde seyredecek sıcaklığın, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU (12 AĞUSTOS 2025)

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

  • İSTANBUL °C, 31°C Az bulutlu ve açık
  • BALIKESİR °C, 34°C Az bulutlu ve açık
  • EDİRNE °C, 36°C Az bulutlu ve açık
  • KIRKLARELİ °C, 32°C Az bulutlu ve açık
EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

  • İZMİR °C, 41°C Az bulutlu ve açık
  • AFYONKARAHİSAR °C, 34°C Az bulutlu ve açık
  • DENİZLİ °C, 42°C Az bulutlu ve açık
  • MUĞLA °C, 40°C Az bulutlu ve açık
AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • ADANA °C, 43°C Az bulutlu ve açık
  • ANTALYA °C, 37°C Az bulutlu ve açık
  • HATAY °C, 39°C Az bulutlu ve açık
  • ISPARTA °C, 38°C Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • ANKARA °C, 33°C Az bulutlu ve açık
  • ESKİŞEHİR °C, 34°C Az bulutlu ve açık
  • KONYA °C, 33°C Az bulutlu ve açık
  • YOZGAT °C, 28°C Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra Sinop çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • BOLU °C, 32°C Az bulutlu ve açık
  • DÜZCE °C, 32°C Az bulutlu ve açık
  • SİNOP °C, 32°C Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
  • ZONGULDAK °C, 28°C Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile zamanla Orta Karadeniz kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin'in doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • AMASYA °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu
  • ARTVİN °C, 24°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • SAMSUN °C, 30°C Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu
  • TRABZON °C, 29°C Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan ve Iğdır'ın güneyi ile Ağrı'nın kuzeyi ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ERZURUM °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu çevreleri yer yer çok bulutlu
  • KARS °C, 28°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • MALATYA °C, 37°C Az bulutlu ve açık
  • VAN °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR °C, 40°C Az bulutlu ve açık
  • GAZİANTEP °C, 40°C Az bulutlu ve açık
  • MARDİN °C, 38°C Az bulutlu ve açık
  • SİİRT °C, 40°C Az bulutlu ve açık
