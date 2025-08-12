Meteoroloji 4 ilde sarı kodlu alarm verdi: Fırtına, sağanak ve sıcak hava bir arada

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 12 Ağustos 2025 tarihli hava durumu raporuna göre, salı günü sıcak hava, kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış birlikte görülecek.
Yapılan son tahminlere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Artvin'in doğusu, Iğdır'ın güneyi, Ağrı'nın kuzey ve doğusu ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.
Tahminlere göre orman yangınlarının da olduğu bölgeler için sarı kodlu uyarı yapıldı. Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Kuvvetli rüzgarın Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa'da etkili olması bekleniyor.
Sıcaklık değerlerinde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin üzerinde seyredecek sıcaklığın, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra Sinop çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile zamanla Orta Karadeniz kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin'in doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan ve Iğdır'ın güneyi ile Ağrı'nın kuzeyi ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.