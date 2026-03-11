Menü Kapat
İstanbul'da Forex dolandırıcılığı operasyonu: 140 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da yatırım vaadiyle uluslararası düzeyde Forex dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 74'ü yabancı uyruklu 140 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da Forex dolandırıcılığı operasyonu: 140 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "" suçlarının tespiti ve önlenmesi amacıyla teknik ve saha çalışmaları yapıldı.

Çalışmalarda, Sarıyer'de yatırım adı altında "forex dolandırıcılığı" yapıldığı, şüphelilerin kurdukları çağrı merkezi üzerinden uluslararası düzeyde dolandırıcılık faaliyetleri yürüttükleri tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatının ardından emniyet güçlerince düzenlenen operasyonda 140 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden 74'ünün yabancı uyruklu olduğu anlaşıldı.

DİJİTAL MATERYALLERDE TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Dijital materyallerde yapılan ön incelemede, şüphelilerin, "bit finance, narafx, ngbackoffice.pro, hedef.ui" adı altında yatırım dolandırıcılığı yaptıkları, açık kaynaklardan yapılan kontrolde ise dünya genelinde çok sayıda şikayet olduğu tespit edildi.

