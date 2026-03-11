İstanbul'da Forex dolandırıcılığı operasyonu: 140 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "nitelikli dolandırıcılık" suçlarının tespiti ve önlenmesi amacıyla teknik ve saha çalışmaları yapıldı.

Çalışmalarda, Sarıyer'de yatırım adı altında "forex dolandırıcılığı" yapıldığı, şüphelilerin kurdukları çağrı merkezi üzerinden uluslararası düzeyde dolandırıcılık faaliyetleri yürüttükleri tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatının ardından emniyet güçlerince düzenlenen operasyonda 140 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden 74'ünün yabancı uyruklu olduğu anlaşıldı.

DİJİTAL MATERYALLERDE TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Dijital materyallerde yapılan ön incelemede, şüphelilerin, "bit finance, narafx, ngbackoffice.pro, hedef.ui" adı altında yatırım dolandırıcılığı yaptıkları, açık kaynaklardan yapılan kontrolde ise dünya genelinde çok sayıda şikayet olduğu tespit edildi.