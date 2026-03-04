Menü Kapat
İstanbul’da uluslararası forex dolandırıcılığı operasyonunda 64 şüpheli yakalandı

İstanbul Şişli'de yatırım adı altında forex dolandırıcılığı yapıldığı belirlenen bir firmaya yönelik düzenlenen operasyonda, kurdukları çağrı merkezi üzerinden uluslararası düzeyde dolandırıcılık yaptıkları ve büyük bir vurgun gerçekleştirdikleri anlaşılan 64 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da uluslararası forex dolandırıcılığı operasyonunda 64 şüpheli yakalandı
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Nitelikli Dolandırıcılık" suçunun önlenmesi ve şüpheli şahsıların yakalanmasına ilişkin çalışmalar gerçekleştirdi.

Söz konusu soruşturma kapsamında, Şişli'de faaliyet gösteren bir firmada, yatırım adı altında forex dolandırıcılığı yapıldığı belirlendi. Siber polis tarafından teknik ve saha çalışmaları sonucunda, şebekenin kurdukları çağrı merkezi üzerinden uluslararası düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Tespiti yapılan işyerine yönelik dün düzenlenen operasyonda 64 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşyerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İstanbul’da uluslararası forex dolandırıcılığı operasyonunda 64 şüpheli yakalandı


ULUSLARARASI DÜZEYDE DOLANDIRICILIK YAPILDIĞI BELİRLENDİ

Emniyet ekiplerince yapılan araştırmalarda, şüphelilerin Highmount Group, Hillnox, Nextpert Group ve Prodva Group isimlerini kullanarak uluslararası düzeyde forex dolandırıcılığı yaptıkları belirlendi. Devam eden çalışmalarda, yurt dışında bulunan mağdur kişilerin tespitine yönelik Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Interpol aracılığıyla bilgi taleplerinde bulunuldu. Hem yurt içinde hem de yurt dışında mağdurların belirlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Yakalanan 64 şüpheli, ifadeleri alınması için Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne götürüldü. Zanlılar hakkında başlatılan işlemlerin devam ettiği kaydedildi.

