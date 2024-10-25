İstanbul'da gömülecek yer de kalmadı: Mezar yeri satışı yapılamıyor

25 Ekim 2024 07:17 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 07:18

İstanbul'da artık vatandaşlar ölülerini de gömecek yer bulamıyor. 131 mezar yerinin defin için kapatıldığı öğrenilirken belediye yeni yer tahsis edebilmek için alan arıyor.

İstanbul​ yaşayan insan yoğunluğunun yanı sıra artık ölülerini de taşıyamıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi​ 131 mezarlığı defin işlemlerine kapattı. Defin işlemlerinde yaşanabilecek sıkıntılara karşı yeni mezarlık​ alanları aranmaya başlandı.

İstanbul Mezarlıklar Daire Başkanı Ecevit Yılmaz, mezar yeri satışlarının da durdurulduğunu ve yeni mezarlık alanlarının planlandığını açıkladı. Yılmaz'ın verdiği bilgilere göre, şehirde toplam 14 milyon metrekare mezarlık alanı bulunuyor. Yılmaz, “Mevcut alanlarımıza ek olarak tahsis süreci tamamlanan ve gelecek yıllarda hizmete açılacak yeni mezarlık alanlarıyla İstanbul'da defin işlemleriyle ilgili herhangi bir sorun yaşanmayacağı öngörülmektedir” dedi.

MEZAR YERİ SATIŞI YAPILAMIYOR

Şehit ve gazi yakınları dışındaki vatandaşlar için mezar yeri satışları şu an itibarıyla yapılmıyor. Ecevit Yılmaz, yeni mezarlık alanlarının hizmete girmesiyle birlikte bu durumun yeniden değerlendirileceğini ve satışların tekrar başlatılabileceğini belirtti.

Defin sırasında hazırlanan bir mezarın fiyatı ise 170 TL olarak belirlenmiş durumda. Gelecekte boş mezar yeri satışları başladığında, fiyatlandırmanın çeşitli faktörlere göre şekilleneceğini söyleyen Yılmaz, fiyatları etkileyen unsurların ileride daha netlik kazanacağını ifade etti.

Yılmaz "Şehir merkezindeki 131 mezarlık, defin işlemlerine kapatılmıştır. Zincirlikuyu, Topkapı, Kozlu, Edirnekapı Şehitlik, Eyüpsultan, Aşiyan, Ulus, Karacaahmet, Kartal, ve Çengelköy Mezarlıkları kapalı mezarlık alanlarımız arasında yer almaktadır." dedi.