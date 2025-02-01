İstanbul'da göz gözü görmüyor! Sis megakenti kapladı, Boğaz'da gemi trafiği durdu
Son bir haftadır mevsim normalleri üstünde seyreden hava sıcaklığı dün gece saatlerinden itibaren düşmeye başladı. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kenti sis kapladı. Görüş mesafesi düştü, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle çift yönlü askıya alındı. Öte yandan kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı.
İstanbul'da özellikle Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan köprülerin çevresinde yoğun sis gözlenirken, binaların üst kısımları görünmez hale geldi.
Avrupa Yakası'nda Arnavutköy, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Beyoğlu, Beşiktaş, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Fatih, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Şişli Zeytinburnu'nda etkili olan sis, şehrin Anadolu Yakası'nda ise etkisini Beykoz, Kadıköy, Ümraniye ve Üsküdar'da gösterdi.
Bazı bölgelerde sisin görüş mesafesini düşürmesi yüzünden sürücüler kontrollü şekilde ilerledi.
Kısıtlı görüş mesafesi nedeniyle İstanbul Boğazı, transit gemilerin geçişine kapatıldı.
ÇANAKKALE BOĞAZI'NA SİS ENGELİ
Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu.
Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'nce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın saat 07.50 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.