İstanbul'da harabeden farksız ev için istenen kira dudak uçuklattı!

20 Ocak 2025 09:56 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 10:19

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde harabeden farksız ev için istenen kira şaşkına çevirdi. Rutubetten dökülürken evi gezen sosyal medya kullanıcısı gördüğü manzara karşısında ne diyeceğini bilemedi.

Türkiye​'nin birçok ilinde yüksek kirafiyatları​ vatandaşın gündeminde. İlan sitelerinde gördüğü evlere giden bir sosyal medya kullanıcısı durumun ne derece vahim olduğunu çektiği bir video ile bir kez daha gözler önüne serdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN GÖRÜNTÜLER

Eyüpsultan'da bir daireye giden sosyal medya kullanıcısı gördükleri karşısında şoke oldu. Harabeden farksız ev için istenen kira​ ise sosyal medyada gündeme oturdu. Rutubetten duvarları dökülen, daracık ev için 9 bin lira istendi.

Görüntüler sosyal medyada tartışma başlattı.