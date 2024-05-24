İstanbul’da hareketli dakikalar: İETT alevlere teslim oldu

24 May 2024 11:01 - Güncelleme : 24 May 2024 11:02

Apartman alevlere teslim oldu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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İstanbul Kağıthane'de önceki gün öğle saatlerinde meydana gelen olayda; cadde üzerinde seyir halinde olan yolcu dolu İETT otobüsünün motorundan dumanlar yükselmeye başladı.

Motor bölümünde aracın diğer bölgelerine sıçrayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangının büyümesi üzerine yolcular panikle kendilerini otobüsten dışarıya attı.

İETT'den alevlerin yükseldiğini gören çevredeki sürücüler, yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Daha sonrasında olay yerine itfaiye ekibi de sevk edildi.

İETT KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kısa sürede gelen itfaiye ekibi yangını kısa sürede söndürürken, araç ise kullanılamaz hale geldi. Yaşanan hareketli anlar kameralara yansırken, sürücüler gökyüzünü kaplayan duman nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Polis ve itfaiye ekibi yangınla ilgili soruşturma başlattı.