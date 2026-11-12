İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) milyonlarca İstanbullunun merakla beklediği hava tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre kuvvetli rüzgâr ve fırtına gün boyu devam ederken, hava sıcaklığı öğlen saatlerinde 21 dereceye kadar yükselecek.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İstanbul'da hava bir anda tersine dönecek: 23 derecelik yalancı bahar yerini fırtına ve sağanağa bırakıyor AKOM'un yayımladığı hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da kuvvetli lodos ve fırtına etkili olurken sıcaklıklar hafta sonuna kadar bahar değerlerinde seyredecek, ardından düşüşe geçecek. Güneyli yönlerden esen lodosun cuma günü erken saatlerden itibaren kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Sıcaklıkların cumartesi gününe kadar 20-23 derece aralığında seyretmesi, hafta sonu ise hızla düşerek pazar günü en yüksek 14 dereceye gerilemesi öngörülüyor. Perşembe ve cuma günleri yağış beklenmezken, 14 Kasım Cumartesi günü metrekareye 10-25 kg gök gürültülü sağanak yağış düşeceği tahmin ediliyor. Bir haftalık süre boyunca sadece cumartesi günü yağış beklenirken, 18 Kasım Çarşamba günü havanın aralıklı yağmurlu olacağı belirtildi.

Öte yandan halihazırda güneyli yönlerden (Lodos) esen rüzgârın öğle saatlerinden itibaren şiddetini artırması, Cuma erken saatlerden itibaren ise kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Sıcaklıkların ise cumartesi gününe kadar 20-23 derece aralığında bahar değerlerinde seyredeceği öngörülüyor.

AKOM tarafından paylaşılan haftalık hava tahmin raporuna göre ise Perşembe ve Cuma günü İstanbul’da yağış beklenmezken, 14 Kasım Cumartesi günü gök gürültülü ve sağanak yağış etkili olacak. Metrekareye düşecek yağmurun ise 10-25 kg olması bekleniyor.

Bir haftalık süre boyunca sadece cumartesi günü yağış beklenirken hava sıcaklıkları İstanbul’da bahar havası esmesine neden olacak. Perşembe ce Cuma günü 23 derecelere kadar çıkan sıcaklıklar hafta sonu itibariyle hızla düşüşe geçecek. Pazar günü beklenen en yüzsek sıcaklık 14 derece olarak tespit edildi.

AKOM’un haftalık hava tahmin raporunun detayları ise şu şekilde:

13 Kasım 2026 Cuma: Parçalı bulutlu ve kuvvetli lodos fırtınası: Hava sıcaklığı en düşük 16, en yüksek 22 derece

14 Kasım 2026 Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağmurlu: Hava sıcaklığı en düşük 10, en yüksek 20 derece

15 Kasım 2026 Pazar: Parçalı ve çok bulutlu: Hava sıcaklığı en düşük 8, en yüksek 14 derece

16 Kasım 2026 Pazartesi: Parçalı bulutlu: Hava sıcaklığı en düşük 9, en yüksek 15 derece

17 Kasım 2026 Salı: Parçalı ve az bulutlu: Hava sıcaklığı en düşük 10, en yüksek 17 derece

18 Kasım 2026 Çarşamba: Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu: Hava sıcaklığı en düşük 11, en yüksek 18 derece