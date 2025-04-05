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 | Merve Yaz

İstanbul'da hava trafiğine sis engeli! Bazı uçuşlar iptal edildi

Megakentte gece saatlerinden bu yana yoğun sis etkili oluyor. Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı bazı seferlerde iptal ve başka havalimanlarına yönlendirildi.

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İstanbul'da hava trafiğine sis engeli! Bazı uçuşlar iptal edildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.04.2025
saat ikonu 10:34
|
GÜNCELLEME:
05.04.2025
saat ikonu 10:34

İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesiyle bazı bölgelerde sis etkili olurken, görüş mesafesi düşen sürücüler trafikte kontrollü ilerleyebiliyor. Anadolu Yakası'nda Çamlıca Tepesi ile Boğaz çevresinde, ayrıca Ümraniye, Üsküdar, Çekmeköy ve Beykoz ilçelerinde ormanlık alanlar ile Maltepe Başıbüyük Tepesi, Kartal ve Aydos Tepesi'nde sis görülüyor.

İstanbul'da hava trafiğine sis engeli! Bazı uçuşlar iptal edildi

Kentte etkili olan sis nedeniyle yüksek katlı binaların üst kısımları görünmez hale geldi.

Avrupa Yakası'nda ise Sarıyer başta olmak üzere Sultangazi ve Beylikdüzü'nün yüksek kesimleri sislendi.

İstanbul'da hava trafiğine sis engeli! Bazı uçuşlar iptal edildi

Öte yandan, Sultangazi Eski Edirne Asfaltı üzeri Atatürk Bulvarı, Habipler-Mahmutbey yolu, Habipler-Arnavutköy yolu, Habipler-İstanbul Havalimanı ve Kuzey Marmara yolunda sis etkili oldu.

AJET'TEN AÇIKLAMA

Yoğun sis nedeniyle İstanbul kalkışlı bazı uçak seferlerinde gecikmeler de yaşandı.

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya hesabından "İstanbul Sabiha Gökçen varışlı seferlerimizde yoğun sis nedeni ile iptaller ve başka havalimanlarına yönlendirmeler olmaktadır." açıklamasını yaptı.

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Sıkça Sorulan Sorular

SİS NEDEN OLUŞUR?
Yatay görüş mesafesini 1 kilometrenin altına düşüren meteorolojik bir olaydır. Stratus bulutunun yerde veya yere yakın seviyede oluşması olarak da bilinir. Yerle temas eden hava içindeki su buharının yoğuşması veya donarak kristalleşmesi sonucu ortaya çıkan çok küçük su damlacıkları veya buz kristallerinden meydana gelmiştir.
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