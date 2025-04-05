İstanbul'da hava trafiğine sis engeli! Bazı uçuşlar iptal edildi

Megakentte gece saatlerinden bu yana yoğun sis etkili oluyor. Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı bazı seferlerde iptal ve başka havalimanlarına yönlendirildi.

İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesiyle bazı bölgelerde sis etkili olurken, görüş mesafesi düşen sürücüler trafikte kontrollü ilerleyebiliyor. Anadolu Yakası'nda Çamlıca Tepesi ile Boğaz çevresinde, ayrıca Ümraniye, Üsküdar, Çekmeköy ve Beykoz ilçelerinde ormanlık alanlar ile Maltepe Başıbüyük Tepesi, Kartal ve Aydos Tepesi'nde sis görülüyor.



Kentte etkili olan sis nedeniyle yüksek katlı binaların üst kısımları görünmez hale geldi.

Avrupa Yakası'nda ise Sarıyer başta olmak üzere Sultangazi ve Beylikdüzü'nün yüksek kesimleri sislendi.



Öte yandan, Sultangazi Eski Edirne Asfaltı üzeri Atatürk Bulvarı, Habipler-Mahmutbey yolu, Habipler-Arnavutköy yolu, Habipler-İstanbul Havalimanı ve Kuzey Marmara yolunda sis etkili oldu.

AJET'TEN AÇIKLAMA

Yoğun sis nedeniyle İstanbul kalkışlı bazı uçak seferlerinde gecikmeler de yaşandı.

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya hesabından "İstanbul Sabiha Gökçen varışlı seferlerimizde yoğun sis nedeni ile iptaller ve başka havalimanlarına yönlendirmeler olmaktadır." açıklamasını yaptı.