İstanbul'da yangın önlemleri! Satışı 28 Ekim'e kadar yasaklandı

İstanbul Beykoz'da dün akşam saatlerinde atılan işaret fişeği nedeniyle ormanda yangın çıktı. Korkutan yangının ardından İstanbul Valiliği harekete geçti. Yapılan açıklamada, kent genelinde havai fişek ve meşale satışının yasaklandığı duyuruldu. Yasağa uymaya işletme ve şahıslar hakkında yasal işlem yapılacağı bildirildi.

HAVAİ FİŞEK VE MEŞALE SATIŞI YASAKLANDI

İstanbul Valiliği yayınladığı genelgeyle; havai fişek, meşale gibi yanıcı maddelerin satışını 28 Ekim'e kadar yasakladı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Yaz mevsiminin etkisini göstermesiyle ülkemizin çeşitli bölgelerinde orman yangını vakalarında artış yaşanmaktadır.

İstanbul Valiliği olarak yayınladığımız genelgeyle, hepimizi derinden sarsan orman yangınlarının önüne geçebilmek için ormanlık alanlara girişleri 23 Haziran - 15 Ekim tarihleri arasında yasaklamıştık. Bu tedbire ek olarak;

- İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale vb. Patlayıcı yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı, 29 Temmuz'dan 28 Ekim tarihine kadar yasaklanmıştır.

-İlgili yasak kararının uygulanması için emniyet, jandarma ve ilgili kolluk birimlerimiz denetimlerini aralıksız sürdürecektir. Yasağa uymaya işletme ve şahıslar hakkında yasal işlem yapılacaktır.



