İstanbul'da hissedilen deprem oldu! Son dakika deprem
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
27 May 2024 00:48 - Güncelleme : 27 May 2024 01:14
İstanbul ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD depremin merkezini Marmara Denizi'nin Büyükçekmece ilçesi açıkları olarak duyurdu. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar kısa süreli panikledi.
Marmara Denizi'nde saat 00.38'de 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği AFAD tarafından 7 kilometre olarak açıklandı. İstanbul'da özellikle Beylikdüzü, Büyükçekmece, Silivri ilçelerinde hissedilen deprem kısa süreli panik oluşturdu. Depremin İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinin 25.10 kilometre açığında meydana geldiği kayıtlara geçti.
Kandilli Rasathanesi ise ilk olarak 3.9 olarak duyurduğu depremin büyüklüğünü 3.7 olarak revize etti. Sarsıntıya ilişkin olumsuz durum bildirimi yapılmadı.
Kaynak: tgrthaber.com