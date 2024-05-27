İstanbul'da hissedilen deprem oldu! Son dakika deprem

27 May 2024 00:48 - Güncelleme : 27 May 2024 01:14

Marmara Denizi'nde saat 00.38'de 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği AFAD tarafından 7 kilometre olarak açıklandı. İstanbul'da özellikle Beylikdüzü, Büyükçekmece, Silivri ilçelerinde hissedilen deprem kısa süreli panik oluşturdu. Depremin İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinin 25.10 kilometre açığında meydana geldiği kayıtlara geçti.

Kandilli Rasathanesi ise ilk olarak 3.9 olarak duyurduğu depremin büyüklüğünü 3.7 olarak revize etti. Sarsıntıya ilişkin olumsuz durum bildirimi yapılmadı.