İstanbul'da İETT aracı 3 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı! Kaza anı kamerada 

13 Kasım 2024 23:48 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 23:53

İstanbul Sancaktepe'de meydana gelen kazada yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu bir anne ve kızı, İETT otobüsünün çarpması sonucu aracın altında kaldı. 3 yaşındaki küçük çocuk hayatını kaybederken, anne ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İETT sürücüsü ile otomobil sürücüsü böyle birbirine girdi

İETT sürücüsü ile otomobil sürücüsü böyle birbirine girdi

İstanbul​ Sancaktepe​'deki kesişim noktasında meydana gelen kaza​, saat 18.30 civarında gerçekleşti. İddiaya göre, yaya​ geçidinden karşıya geçmek isteyen yabancı uyruklu​ bir anne ve kızı, trafik ışıklarının yeşil yanmasıyla hareket eden İETT otobüsünün çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı.

KIZ ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ!

Kaza sonrası 3 yaşındaki kız çocuğu olay yerinde hayatını kaybederken, anne ise itfaiye ekipleri tarafından otobüsün altından çıkarılarak sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İETT SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI!

Kazanın ardından İETT otobüsü sürücüsü gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası küçük kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, kaza anının güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.