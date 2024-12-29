İstanbul'da kaçakçılardan kurtarılan yavru gorilin son durumundan haber var

29 Aralık 2024 00:50 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 00:52

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirilen ve nesli tehlike altında olan yavru gorilin son durumunu Tarım ve Orman Bakanlığı paylaştı. Yavru goril bir kutu içerisinde kaçakçılar tarafından taşınırken yakalanmıştı.

İstanbul Havalimanı'nda,Ticaret Bakanlığı​ Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından ele geçirilen nesli tehlike altındaki yavru gorile ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı​, sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Gorilin fotoğrafını paylaşan Bakanlık, "Arkadaşlar merak etmeyin, ben iyiyim" ifadelerini kullanarak hayvanseverlere müjdeli haberi verdi.

22 Aralık’ta, Nijerya çıkışlı ve Bangkok varışlı kafes tipi bir yükün takibe alınmasıyla ortaya çıkan olayda, ekiplerce yapılan incelemede kafesin içinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan ve CITES Sözleşmesi’nin Ek-1 listesinde yer alan bir "gorilla gorilla" türü yavru goril bulundu. Yavru gorilin havalimanında ele geçirildiği anlara ilişkin görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı bu paylaşım, gorilin sağlık durumu hakkında endişe duyan hayvanseverleri rahatlattı. Yetkililer, yavru gorilin durumu ve koruma altına alınmasıyla ilgili sürecin titizlikle takip edildiğini belirtti.