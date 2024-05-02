İstanbul'da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürdü

02 May 2024 14:14 - Güncelleme : 02 May 2024 14:17

İstanbul Sultanbeyli'de 30 Nisan tarihinde sabahın erken saatlerinde meydana gelen olayda; işe gitmek evden ayrılan 36 yaşındaki Hivda T. ile kendisini kapıda bekleyen boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Mehmet T.(49) arasında tartışma çıktı.

KAYIPLARA KARIŞTI

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet T., eşini boğarak öldürdü. Ardından olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri katil kocayı yakalamak için operasyonun düğmesine bastı.

Öte yandan anne ve babalarının 2-3 aydır ayrı yaşadıklarını, babalarının yaklaşık 10 yıldır şizofreni hastası olduğunu ancak ilaçlarını kullanmadığı öğrenildi.

KATİL KOCA GÖZALTINA ALINDI

Firari Mehmet T. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edildi.