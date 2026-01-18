İstanbul'da 'kar' alarmı! AJet ve Pegasus'un çok sayıda uçuşu iptal oldu!

İstanbul’u etkisi altına alması beklenen soğuk hava, sivil havacılık operasyonlarını doğrudan etkiledi. Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADK) tarafından alınan kısıtlama kararı çerçevesinde, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı birçok seferin durdurulmasına karar verildi. Bu kapsamda, hava yolu şirketlerinden AJet ve Pegasus, 18-19 Ocak tarihlerini kapsayan uçuş programlarında değişikliğe gitti.

AJET’TEN 38 SEFER İPTALİ AÇIKLAMASI

Hava muhalefeti nedeniyle operasyonlarını azaltmak durumunda kalan AJet'te, Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya konuya ilişkin bilgilendirmede bulundu. Yeşilkaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeni ile Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden; 18 -19 Ocak tarihlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 38 seferimiz iptal edilmiştir"

PEGASUS YOLCULARINI UYARDI

Bir diğer önemli açıklama ise Pegasus Havayolları cephesinden geldi. Şirket, resmi iletişim kanalları aracılığıyla yolcularını uçuş durumlarını kontrol etmeleri konusunda uyardı. Pegasus tarafından yapılan duyuruda şu bilgilere yer verildi:

"Meteorolojik Acil Durum Komitesinin, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş sayısına getirdiği kısıtlama doğrultusunda 18-19 Ocak tarihli seferlerimizde uçuş iptalleri yapılmaktadır. İptal olan seferlerimizle ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak içi flypgs.com'u veya mobil uygulamamızı takip edebilirsiniz"