İstanbul'da kar yağışı alarmı! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak seferleri iptal edilecek

03 Şubat 2025 16:35 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 17:02

Meteoroloji ve AKOM tarafından İstanbul için günlerdir uyarısı yapılan kar yağışı bu hafta etkili olacak. Kar yağışı hava yolu ulaşımını da olumsuz etkileyecek. Bu kapsamda Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı uçak seferlerinin iptal edileceği açıklandı. İşte ayrıntılar...

İstanbullular dikkat! AKOM yoğun kar yağışı için gün verdi: '20 santimetreye kadar ulaşacak'

İstanbullular dikkat! AKOM yoğun kar yağışı için gün verdi: '20 santimetreye kadar ulaşacak'

İstanbul'da kar yağışı için uyarı üstüne uyarı geliyor. Megakentte merakla beklenen kar yağışı bu hafta etkisini gösterecek. Kar yağışı öncesi şehrin birçok noktasında alarma geçildi. Pek çok uçak seferinin iptal edileceği açıklandı.

SABİHA GÖKÇEN'DE KAR ALARMI

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günleri Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği bildirildi. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

UÇAK SEFERLERİNİN YÜZDE 10'U İPTAL

"Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 5-6 Şubat'taki uçuşlar yüzde 10 oranında iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir."

AKOM'DAN KAR YAĞIŞI UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan (AKOM) tarafından Salı akşamından itibaren sıcaklıklar düşeceğini, Çarşamba ve Perşembe günleri kar yağışı beklendiğini duyurdu.

AKOM’un haftalık hava tahmin raporuna göre, Sibirya kökenli soğuk hava dalgası İstanbul’u etkisi altına alıyor. Salı akşamından itibaren sıcaklığın düşmesi, Çarşamba ve Perşembe günleri kar yağışı bekleniyor. 3 Şubat Pazartesi gününe 7 derece civarında başlayan sıcaklıklar, öğle saatlerinde 12 dereceye kadar yükselecek. Ancak akşam ve gece saatlerinde yeniden düşüş yaşayarak 8 derece seviyelerine inecek.

Gün içinde rüzgarın lodostan orta kuvvette esmesi, akşam saatlerinde ise sert poyrazın etkili olması bekleniyor. Bağıl nem oranı yüzde 65-90 aralığında seyrederken, yağış miktarının 2 ila 5 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor.

DON VE BUZLANMA TEHLİKESİNE DİKKAT!

AKOM’un meteorolojik değerlendirmesine göre, İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bir bölümü Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisine giriyor. 4 Şubat akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların 6-8 derece düşeceği ve kış şartlarının etkisini artıracağı belirtiliyor.

Çarşamba ve Perşembe günlerinde ise İstanbul’da karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali bulunuyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 4-6 derece altına düşerek 1-3 derece arasında seyredecek. Yüksek kesimlerde don ve buzlanma olaylarının yaşanabileceği uyarısında bulunulurken, sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.