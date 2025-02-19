İstanbul'da kar yağışı başladı! Yollar beyaza büründü

Kar yağışı kısa bir aranın ardından İstanbul'a geri döndü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı kar yağışı çarşamba sabahı başladı. Arnavutköy'de kar yağışının etkili olduğu görüldü. İstanbul Havalimanı yolu ve çevresi beyaza büründü. AKOM, kar yağışının akşam saatlerinde etkisini artıracağını, etkisini bir hafta boyunca sürdüreceğini açıkladı.
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Sıkça Sorulan Sorular
İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), hafta boyunca Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla sıcaklığın hızla düşeceğini, 19 Şubat Çarşamba başlayacak kar yağışının 21-22 Şubat'ta kuvvetleneceğini duyurdu. Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışının ardından öğrencilerde tatil beklentisi oluştu. Bir çok öğrenci 'İstanbul'da okullar tatil mi?' sorusunun cevabını aramaya başladı. Ancak İstanbul Valiliğinden çarşamba günü için şu ana kadar tatil açıklaması gelmedi.