İstanbul'da kar yağışı başladı! Yollar beyaza büründü

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), hafta boyunca Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla sıcaklığın hızla düşeceğini, 19 Şubat Çarşamba başlayacak kar yağışının 21-22 Şubat'ta kuvvetleneceğini duyurdu. Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışının ardından öğrencilerde tatil beklentisi oluştu. Bir çok öğrenci 'İstanbul'da okullar tatil mi?' sorusunun cevabını aramaya başladı. Ancak İstanbul Valiliğinden çarşamba günü için şu ana kadar tatil açıklaması gelmedi.