İstanbul’da kar yağışı kuvvetini artırdı! Çok sayıda ilçe beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı şiddetini artırdı. Kar yağışını gören vatandaşlar sokağa akın ederken, bazı araçlar ise yolda kaldı.