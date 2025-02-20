Metrelerce kar altında defin: Cenaze aracı yolda kaldı namaz böyle kılındı!

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde hayatını kaybeden Fatma Contay'ın cenazesi, yoğun kar yağışı nedeniyle memleketi olan Kuzluk köyünde zorlu bir defin töreniyle karşılaştı. Cenaze aracı, etkili olan kar yağışı sebebiyle köy yolunda ilerleyemedi. Ekiplerin ve vatandaşların yoğun çabasıyla cenaze güçlükle köye ulaştırıldı…

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde vefat eden kadının cenazesi, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolunda yaşanan zorluklara rağmen vatandaşların ve ekiplerin seferber olmasıyla son yolculuğuna uğurlandı.

YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

İstanbul’da hayatını kaybeden Fatma Contay’ın cenazesi, memleketi İnebolu Kuzluk köyüne getirildi. Ancak etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı. Cenaze aracının ilerleyememesi üzerine yetkililere haber verildi. İl Özel İdaresi ekipleri, kepçe yardımıyla yolu açmaya çalışırken, yolda kalan cenaze aracına zincir takılarak hareket etmesi sağlandı. Vatandaşların ve ekiplerin yoğun çabası sonucunda cenaze köye ulaştırıldı.

Kar kalınlığının 1 metreyi aşması nedeniyle cenaze namazı caminin yemekhanesinde kılındı. Zorlu hava şartlarına rağmen son görevlerini yerine getiren köy halkı, Fatma Contay’ı dualarla öğle namazının ardından toprağa verdi.