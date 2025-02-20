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 | Özge Sönmez

Uzman isimden İstanbul için kritik uyarı! Ani kar sağanakları geliyor: 'O gün bile okullar tatil olabilir'

İstanbul'da dün öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışının ardından okullara 1 günlük ara verildi. İstanbul'da pazartesi gününe kadar devam edeceği öngörülen kar fırtınasıyla ilgili ünlü meteorolog Bünyamin Sürmeli'den açıklama geldi. Sürmeli, pazartesi günü de okulların tatil olabileceğini söyledi.

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KAYNAK:
Haber Global
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 16:44
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 16:51

Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası İstanbul'u esir aldı. Dün öğle saatlerinde başlayan kar fırtınası gece boyunca şiddetini arttırdı. Cuma ve cumartesi günlerinde yağışların iyiden iyiye artacağı öngörülürken ünlü meteorolog Bünyamin Sürmeli'den dikkat çeken açıklama geldi.

"PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL OLABİLİR"

Sürmeli kar yağışının cuma, cumartesi, pazar da etkili olacağını hatta pazartesi sabahı da görüleceğini belirterek, "Pazartesi bile kar tatili gelebilir. Çünkü hafta sonunda baya bir ilçe kar biriktiriyor olacak. Sıcaklık da hemen yükselmediği için o karlar hemen erimeyecek. Çocuklar için iyi bir oyun sahası" diye konuştu.

KAR KALINLIĞI 35 SANTİMETREYE ULAŞACAK


Kar kalınlığına ilişkin detayları da paylaşan Sürmeli, "Birçok model birçok görüntü veriyor. Biz kar sağanaklarını deniz etkisiyle beraber o seviyelerde bekliyoruz. Yoksa normalde şehir ortalamasında İstanbul'un bu 4 günün toplamında 8-10 santimler kıyılarda, 2-3 santim yükseklerde 15 santim. Ama o deniz etkisi dediğimiz kar, dolayısıyla bunlar yakalandığında yarın ve sonraki gün ani kar sağanaklarıyla 25-30-35 santimlere kar kalınlıklarının çıkabileceği ilçeler olabilecek" değerlendirmesinde bulundu.

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