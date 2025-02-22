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 | Banu İriç

İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? AKOM bölgelere göre kar kalınlığını açıkladı

İstanbul, çarşamba gününden bu yana yoğun kar yağışının etkisi altında. Olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar iki gün süreyle tatil edilirken, motosiklet trafiğine de kısıtlama getirildi. Yetkililerin uyarılarının dikkate alınmasıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 20 seviyelerine kadar düştü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bölgelere göre kar kalınlıklarını açıklarken, kar yağışının yeni haftada devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Karın tadını çıkaran çocukların en çok merak ettiği soru ise pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı. İşte kentteki son durum ve gelişmeler…

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.02.2025
saat ikonu 19:13
|
GÜNCELLEME:
22.02.2025
saat ikonu 19:18

İstanbul’da 19 Şubat’tan bu yana etkisini sürdüren Sibirya kökenli soğuk hava dalgası, kentin birçok noktasında yoğun kar yağışına neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, kuzey bölgelerde kar kalınlığı 40 santimetreyi aşarken, kent genelinde yağışların pazartesi gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. İstanbul Valiliği yarından itibaren motosikletlere trafik yasağının kalkacağını duyurdu.

İSTANBUL'DA KAÇ SANTİMETRE KAR YAĞDI?

AKOM’un ölçümlerine göre, kar kalınlığı İstanbul’un farklı bölgelerinde değişkenlik gösteriyor:

Kuzey Bölgeler: 30-40 santimetre
Merkez Bölgeler: 10-20 santimetre
Güney Bölgeler: 10 santimetre
D-100 Güneyi: 10 santimetre
D-100 ile TEM Otoyolu Arası: 10-20 santimetre
TEM ve Kuzey Kesimler: 20-40 santimetre

25 ŞUBAT'A KADAR DEVAM EDECEK

Yetkililer, kar yağışının özellikle öğle saatlerinden itibaren şiddetlenerek Avrupa Yakası’nda Boğaz çevresinde ve Anadolu Yakası genelinde yoğunlaşacağını belirtti. Rüzgarın 40-60 km/s hızla esmesiyle birlikte tipi ve buzlanma riskinin artması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise 25 Şubat’a kadar mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyredecek. 26 Şubat ile 10 Mart arasında sıcaklıkların mevsim normallerine dönmesi öngörülüyor.

İBB'DEN İSTANBULLULARA UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele kapsamında 13 bin 115 personel, 3 bin 582 araç ve iş makinesiyle çalışmalarını sürdürüyor. Yollarda güvenliği sağlamak için şu ana kadar 67 bin 657 ton tuz ve 80 ton solüsyon kullanıldı.


Özellikle kuzey ve yüksek kesimlerde buzlanma ve ani kar yağışı riskine dikkat çeken yetkililer, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını, mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmalarını ve hava koşullarına uygun tedbirler almalarını istedi.

Kar yağışının 25 Şubat’a kadar aralıklarla devam etmesi ve kentte soğuk hava etkisini sürdürmesibekleniyor

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Sıkça Sorulan Sorular

PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL OLACAK MI?
İstanbul Valisi Davut Gül, pazartesi günü kar tatili olup olmayacağı sorusuna şu şekilde cevap verdi: "Bu tatil işi keyfi bir karar değil, hava kötüyse tatil olur ama iyi olduğunda gerek yok" diyerek pazartesi günü okulların açık olacağını duyurdu.
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