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 | Merve Yaz

Son dakika | İstanbul Valisi Gül'den motokurye açıklaması! Yasak kaldırılıyor

Son dakika haberi: İstanbul Valisi Davut Vali Gül, kar yağışı nedeniyle trafiğe çıkması yasak olan motokuryelerle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Gül, "Motosiklet ve motokurye araçlarına yönelik trafiğe çıkma kısıtlaması, yapılan değerlendirmeler sonucunda 23 Şubat Pazar günü saat 08.00 itibarıyla kaldırılmıştır" ifadelerini kullandı.

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Son dakika | İstanbul Valisi Gül'den motokurye açıklaması! Yasak kaldırılıyor
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
22.02.2025
saat ikonu 12:58
|
GÜNCELLEME:
22.02.2025
saat ikonu 13:14

Son dakika haberine göre, İstanbul, aralıklarla devam eden yoğun kar yağışının etkisi altında. Özellikle Anadolu Yakası’nda bazı ilçelerde kar fırtınaya dönüşmeye başladı. Ümraniye, Beykoz, Pendik ve Maltepe’de akşam saatlerinden itibaren kar yağışının yer yer tipiye dönüşmesi bekleniyor.

Yetkililer, İstanbulluların tedbirli olması gerektiğini belirterek, özellikle trafikte dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

MOTOKURYELERE TRAFİK YASAĞI KALKIYOR

Kar yağışı nedeniyle İstanbul genelinde motokurye ve motosiklet trafiğine getirilen yasak, 23 Şubat Pazar günü saat 08.00 itibarıyla sona erecek.

İstanbul Valisi Davut Gül, konuyla ilgili açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.VALİ DAVUT GÜL’DEN AÇIKLAMA
İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Olumsuz hava koşulları nedeniyle uygulanan her türlü motosiklet ve motokurye araçlarına yönelik trafiğe çıkma kısıtlaması, yapılan değerlendirmeler sonucunda 23 Şubat Pazar günü saat 08.00 itibarıyla kaldırılmıştır. Sürücülerimizin güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için trafik kurallarına ve hava koşullarına uygun şekilde hareket etmeleri önem arz etmektedir.”

Bu açıklamayla birlikte, kar yağışının etkisini kaybetmesiyle motokuryelerin yeniden trafiğe çıkabileceği duyuruldu.

SOĞUK HAVA DEVAM EDECEK

Meteoroloji yetkilileri, İstanbul’da bu gece yılın en soğuk gecelerinden birinin yaşanacağını duyurdu. Sıcaklıkların eksi derecelere düşmesi beklenirken, özellikle araç sürücülerinin buzlanmaya karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi.


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Sıkça Sorulan Sorular

İSTANBUL'DA PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL OLACAK MI?
İstanbul Valisi Davut Gül, pazartesi günü kar tatili olup olmayacağı sorusuna şu şekilde cevap verdi: "Bu tatil işi keyfi bir karar değil, hava kötüyse tatil olur ama iyi olduğunda gerek yok" diyerek pazartesi günü okulların açık olacağını duyurdu.
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