Tgrt Haber
DünyaPolitikaSporGündemMedyaKültür - SanatTeknolojiMagazinYaşam
Video Galeri>GÜNDEM>Kamyondan lastik fırladı, motokurye yakaladı! O anlar kamerada

Kamyondan lastik fırladı, motokurye yakaladı! O anlar kamerada

20-01-2025 01:06 | Güncelleme: 20-01-2025 01:13
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Şule Altınel

Karabük'te seyir halindeki kamyondan fırlayan lastik bir süre yolda ilerleyerek tehlike oluşturdu. Kamyonun arkasından gelen motokurye ise bir iş merkezinin duvarına çarptıktan sonra geldiği yöne doğru kontrolsüzce ilerleyen lastiğin peşine düştü. Kurye, lastiği yakalayarak araçlara ve yayalara çarpmasını önledi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son Dakika Haber Videoları
Kamyondan lastik fırladı, motokurye yakaladı! O anlar kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Kamyondan lastik fırladı, motokurye yakaladı! O anlar kamerada
Ateşkes sonrası İsrailli esirlerin teslim görüntüleri yayımlandı - DÜNYADÜNYA
Ateşkes sonrası İsrailli esirlerin teslim görüntüleri yayımlandı
Ağar: Gazze’de 42 milyon tonluk enkaz oluştu! - DÜNYADÜNYA
Ağar: Gazze’de 42 milyon tonluk enkaz oluştu!
Yolda yürüyen kadın neye uğradığını şaşırdı! Bir darbeyle yere yığıldı - GÜNDEMGÜNDEM
Yolda yürüyen kadın neye uğradığını şaşırdı! Bir darbeyle yere yığıldı
Muğla’da ana su hattı bomba gibi patladı: Korku dolu anlar! - GÜNDEMGÜNDEM
Muğla’da ana su hattı bomba gibi patladı: Korku dolu anlar!
Eslem'in ölümünün ardından korku hakim: Köpekler için harekete geçildi - GÜNDEMGÜNDEM
Eslem'in ölümünün ardından korku hakim: Köpekler için harekete geçildi
Diyarbakır'da 3 araç tarlaya yuvarlandı: Yaralılar var - GÜNDEMGÜNDEM
Diyarbakır'da 3 araç tarlaya yuvarlandı: Yaralılar var
Dişlerini yaptıramayınca intihara kalkıştı! Polisin tek sözüyle ikna oldu - GÜNDEMGÜNDEM
Dişlerini yaptıramayınca intihara kalkıştı! Polisin tek sözüyle ikna oldu
Gazze'de ateşkesin ardından sevinç gösterileri - DÜNYADÜNYA
Gazze'de ateşkesin ardından sevinç gösterileri
Sınırda hareketli saatler! Zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Sınırda hareketli saatler! Zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı kamerada
Korkunç telesiyej kazası: Kayak yapanların üzerine düştü - DÜNYADÜNYA
Korkunç telesiyej kazası: Kayak yapanların üzerine düştü
5 kişi, bir kişiye daldı! Polisi duyunca çil yavrusu gibi dağıldılar - GÜNDEMGÜNDEM
5 kişi, bir kişiye daldı! Polisi duyunca çil yavrusu gibi dağıldılar
Ceza yükleniyor... Kimseye aldırış etmedi, dakikalarca drift attı - GÜNDEMGÜNDEM
Ceza yükleniyor... Kimseye aldırış etmedi, dakikalarca drift attı
Şehir eşkıyaları akaryakıt istasyonunu bastı! Adam kaçırıp, etrafa ateş açtılar - GÜNDEMGÜNDEM
Şehir eşkıyaları akaryakıt istasyonunu bastı! Adam kaçırıp, etrafa ateş açtılar
Okulda şampanya skandalı büyüyor: Yeni görüntü yayımlandı - GÜNDEMGÜNDEM
Okulda şampanya skandalı büyüyor: Yeni görüntü yayımlandı
Haliç'te yolcu vapurunun balıkçı teknesine çarptığı anlar kamerada! - GÜNDEMGÜNDEM
Haliç'te yolcu vapurunun balıkçı teknesine çarptığı anlar kamerada!
Yolda yürüyen kadın neye uğradığını şaşırdı! Bir darbeyle yere yığıldı - GÜNDEMGÜNDEM
Yolda yürüyen kadın neye uğradığını şaşırdı! Bir darbeyle yere yığıldı
Muğla’da ana su hattı bomba gibi patladı: Korku dolu anlar! - GÜNDEMGÜNDEM
Muğla’da ana su hattı bomba gibi patladı: Korku dolu anlar!
Eslem'in ölümünün ardından korku hakim: Köpekler için harekete geçildi - GÜNDEMGÜNDEM
Eslem'in ölümünün ardından korku hakim: Köpekler için harekete geçildi
Diyarbakır'da 3 araç tarlaya yuvarlandı: Yaralılar var - GÜNDEMGÜNDEM
Diyarbakır'da 3 araç tarlaya yuvarlandı: Yaralılar var
Dişlerini yaptıramayınca intihara kalkıştı! Polisin tek sözüyle ikna oldu - GÜNDEMGÜNDEM
Dişlerini yaptıramayınca intihara kalkıştı! Polisin tek sözüyle ikna oldu
Sınırda hareketli saatler! Zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Sınırda hareketli saatler! Zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı kamerada
5 kişi, bir kişiye daldı! Polisi duyunca çil yavrusu gibi dağıldılar - GÜNDEMGÜNDEM
5 kişi, bir kişiye daldı! Polisi duyunca çil yavrusu gibi dağıldılar
Ceza yükleniyor... Kimseye aldırış etmedi, dakikalarca drift attı - GÜNDEMGÜNDEM
Ceza yükleniyor... Kimseye aldırış etmedi, dakikalarca drift attı
Şehir eşkıyaları akaryakıt istasyonunu bastı! Adam kaçırıp, etrafa ateş açtılar - GÜNDEMGÜNDEM
Şehir eşkıyaları akaryakıt istasyonunu bastı! Adam kaçırıp, etrafa ateş açtılar