Kamyondan lastik fırladı, motokurye yakaladı! O anlar kamerada
20-01-2025 01:06
| Güncelleme: 20-01-2025 01:13
Karabük'te seyir halindeki kamyondan fırlayan lastik bir süre yolda ilerleyerek tehlike oluşturdu. Kamyonun arkasından gelen motokurye ise bir iş merkezinin duvarına çarptıktan sonra geldiği yöne doğru kontrolsüzce ilerleyen lastiğin peşine düştü. Kurye, lastiği yakalayarak araçlara ve yayalara çarpmasını önledi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.