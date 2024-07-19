İstanbul'da kavurucu sıcaklara sağanak arası! Hafta sonu 'mevzi yağışı' geliyor

19 Temmuz 2024 15:57 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 16:40

İstanbul başta olmak üzere Türkiye kavurucu sıcaklarla mücadele ediyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklara bir de yüksek nem eklenince hissedilen sıcaklık 6-7 derece artıyor.

TGRT Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, bunaltan sıcaklıklar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sıcaklıkların artacağını söyleyen Özdemirci, megakentte yağış beklendiğini açıkladı.

İSTANBUL'A YAĞMUR GELİYOR

Hafta sonu yağış beklenen bölgeleri açıklayan Özdemirci, "Hafta boyunca kavurucu sıcaklar devam edecek. Güney bölgelerimizde hava sıcaklıkları oldukça yüksek. Ege bölgesinin güney kesimleri yine sıcaklıklar 35-40 derecelere kadar çıkıyor. Zaten Güneydoğu Anadolu'nun tamamı 40 derecenin üzerinde. Kısacası oldukça yüksek hava sıcaklıkları var.

İstanbul'da yarın için Anadolu yakasında mevzi yağış beklentimiz var. 35 derece sıcaklık İstanbul için yüksek bir sıcaklık.

İstanbul'da nem devam edecek. Hafta sonu İstanbul Anadolu Yakası, Kocaeli ve Sakarya çevresi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu kuzey kesimlerinde aralıklı sağanak yağışlar var. Türkiye genelinde sıcak havalar devam edecek." ifadelerini kullandı.

MEVZİ YAĞIŞ NEDİR?

Birden bulundukları yere dakikalarca çok şiddetli yağış bırakan ve sellere neden olan yağış şeklidir. Kümülonimbus adlı siyah bulutların oluşturduğu mevzi sağanak yağmurlar kısa süreli olsalar da ani su baskınlarına neden olabilir.