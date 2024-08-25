İstanbul'da kaybettiği kulaklığı Endonezya'da konum verdi! Ünlü fenomen kulaklığını böyle geri aldı: "Paylaşmaya korkuyorum"

25 Ağustos 2024 16:57 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 17:28

Kanser olan müşterisine destek olmak isteyen kuaför herkesi ağlattı! Saçlarını hiç düşünmeden kazıdı

Kanser olan müşterisine destek olmak isteyen kuaför herkesi ağlattı! Saçlarını hiç düşünmeden kazıdı

Adı Devrim Özkan ile aşk dedikodularına karışan ünlü fenomen İbrahim Tilaver'in başına gelen ilginç hırsızlık olayı sosyal medyada gündem oldu. Kulaklığını İstanbul Havalimanı'nda kaybeden fenomen isim, uygulamaya girdiğinde kulaklığın Endonezya'nın Bali kentinde konum verdiğini verdiğini gördü.

Bali'de yaşayan arkadaşlarına durumu bildiren ünlü fenomen yaşananlara inanamadı. Konuma giden arkadaşlar hırsızın evine girerek kulaklığı geri aldı.

"O HIRSIZIN YERİNDE OLMAK İSTEMEZDİM"

Tilaver arkadaşlarının kulaklığını hırsızdan aldığını takipçileriyle paylaşırken, "O hırsızın yerinde olmak istemezdim. Kulaklığı geri almışlar. Başım bir şey gelir diye görüntüleri paylaşmaya korkuyorum. Helal paraymış" ifadelerini kullandı.