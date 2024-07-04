İstanbul'da kısa süreli sağanak trafiği felç etti!
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
04 Temmuz 2024 21:11 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 21:14
İstanbul'da iş çıkışı aniden bastıran sağanak yağış trafiği felç etti. Vatandaşlar kaldırımda yürümekte zorluk çekerken yer yer insan trafiğine rastlandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul Avrupa Yakası'nda yağış etkisini gösterdi.
Şiddetli yağmur nedeniyle Bahçelievler ve Yenibosna - Sefaköy yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.
Yağmurun etkisiyle yollarda su birikintileri meydana gelirken sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.
Bazı bölgelerde trafik neredeyse durma noktasına gelirken insanlar sokakta yürümekte zorluk çekti.
Kaynak: tgrthaber.com