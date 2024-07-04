Tgrt Haber
Haberler>Gündem>İstanbul'da kısa süreli sağanak trafiği felç etti! 

İstanbul'da kısa süreli sağanak trafiği felç etti! 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
04 Temmuz 2024 21:11 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 21:14

İstanbul'da iş çıkışı aniden bastıran sağanak yağış trafiği felç etti. Vatandaşlar kaldırımda yürümekte zorluk çekerken yer yer insan trafiğine rastlandı. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul Avrupa Yakası'nda yağış etkisini gösterdi.

Şiddetli yağmur nedeniyle Bahçelievler ve Yenibosna - Sefaköy yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul'da kısa süreli sağanak trafiği felç etti!  - 1. Resim

Yağmurun etkisiyle yollarda su birikintileri meydana gelirken sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

İstanbul'da kısa süreli sağanak trafiği felç etti!  - 2. Resim

Bazı bölgelerde trafik neredeyse durma noktasına gelirken insanlar sokakta yürümekte zorluk çekti. 

İstanbul'da kısa süreli sağanak trafiği felç etti!  - 3. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...