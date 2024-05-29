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İstanbul’da köprüler Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 May 2024 04:29 - Güncelleme : 29 May 2024 04:32

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Azerbaycan'ın Müstakillik Günü nedeniyle kırmızı, mavi ve yeşil renklerle aydınlatıldı.

Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü olan 28 Mayıs’ta İstanbul Boğazı’ndaki köprüler, Azerbaycan bayrağının renkleri olan kırmızı, mavi ve yeşil renklerle ışıklandırıldı.

İstanbul’da köprüler Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı - 1. Resim

X hesabından bir paylaşım yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bu gece İstanbul başka güzel. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü Can Azerbaycan’ın renkleri ile donatıldı. Azerbaycan’ın Müstakillik Günü kutlu olsun." notuyla birlikte üç köprünün fotoğraflarını paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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