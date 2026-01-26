İstanbul'da korkunç olay! 3 kişi evde ölü bulundu

İstanbul Bağcılar'da bir aileden haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine eve polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri daireye balkondan girdi. Eve giren ekipler; Abdülaziz Malay (70), eşi Fatma Jabara (43), çocukları Zehra Malay (7) ve Gülbahar Malay'ın (37) yerde hareketsiz yattığını gördü.

1 KİŞİNİN DURUMU KRİTİK

Sağlık ekiplerinin ilk muayenesinde Abdülaziz Malay, Fatma Jabara ve Zehra Malay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Engelli olduğu öğrenilen Gülbahar Malay ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis konuyla ilgili inceleme başlattı.

KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ

Yapılan incelemelerde 3 kişinin de karbonmonoksit zehirlenmesiyle hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirildi.