12°
Editor
Editor
 Baran Aksoy

İstanbul'da korkunç olay! 3 kişi evde ölü bulundu

Son dakika haberi :İstanbul Bağcılar'da 5 katlı binanın en üst katındaki daireye giren ekipler, 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemelerde 3 kişinin de karbonmonoksit zehirlenmesiyle hayatını kaybettiği belirlendi. Evde bulunan 1 kişinin ise durumunun kritik olduğu öğrenildi.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
26.01.2026
10:11
|
26.01.2026
26.01.2026
11:05

'da bir aileden haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine eve polis, sağlık ve ekibi sevk edildi.

Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri daireye balkondan girdi. Eve giren ekipler; Abdülaziz Malay (70), eşi Fatma Jabara (43), çocukları Zehra Malay (7) ve Gülbahar Malay'ın (37) yerde hareketsiz yattığını gördü.

İstanbul'da korkunç olay! 3 kişi evde ölü bulundu

1 KİŞİNİN DURUMU KRİTİK

Sağlık ekiplerinin ilk muayenesinde Abdülaziz Malay, Fatma Jabara ve Zehra Malay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Engelli olduğu öğrenilen Gülbahar Malay ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis konuyla ilgili inceleme başlattı.

KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ

Yapılan incelemelerde 3 kişinin de karbonmonoksit zehirlenmesiyle hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirildi.

