Önce araca sonra ağaca çarptı! Alkollü sürücü trafiği savaş alanına çevirdi

Burdur'da geces saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Burdur-Antalya kara yolu oldu. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki A.A.'nın kullandığı otomobil, sollamak istediği sırada H.İ.D.'nin kullandığı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan A.A.'nın kullandığı otomobil, refüjdeki ağaca çarpıp yerinden söktü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Hurdaya dönen otomobildeki E.K. ve E.D. yaralandı. Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü A.A.'nın 0.67 promil alkollü olduğu tespit edildi. A.A.'nın ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken 11 bin 629 lira idari para cezası uygulandı.

Ardından her 2 sürücü de ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.