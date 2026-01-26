174 kilometre hızla ölüme meydan okudu! Sağ salim durunca cezayı yedi

Hatay’da akrobatik hareketler yaparak sosyal medyada paylaşan ve otobanda 174 kilometre hızla giden motosiklet sürücüsüne 45 bin TL cezai işlem uygulandı.



İskenderun ilçesinde İ.A. isimli motosiklet sürücüsü; ön kaldırarak gittiği, akrobatik hareketler ile hız ihlali yaptığı anları sosyal medyada paylaştı. Polis ekiplerinin radar devriyesine takılan görüntüler üzerine şahıs kısa sürede tespit edildi. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan kişiye; ön kaldırma, akrobasi hareketleri yapma, hız ihlali ve plakasız araç kullanmadan toplamda 45 bin 693 TL cezai işlem uygulandı. Şahıs hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı.