15 yaşındaki kayıp kız çocuğundan acı haber! Cansız bedeni kayalıklarda bulundu

Kütahya'nın Gediz ilçesinde 15 yaşındaki Tuba Dinç, evinden çıktıktan sonra bir daha dönmemişti. Dinç'in ailesinin durumu güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı.

CANSIZ BEDENİ KAYALIKLARDA BULUNDU

Kamera görüntülerinden yola çıkan ekipler kız çocuğunun görüldüğü bölgede arama faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Kayalık alanda sürdürülen çalışmalarda Tuba Dinç'in cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yeri incelemesinin ardından çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.