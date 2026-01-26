Menü Kapat
Editor
 Baran Aksoy

Organize suç örgütüne büyük darbe! 10 milyar TL'lik dev vurgun: Hesaplara el konuldu, 38 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin’de Barış Turgut Organize Suç Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak belirlenen adreslere operasyon düzenlendiğini duyurdu. Operasyonda 38 şüpheliyi gözaltına alınırken suçtan elde edildiği tespit edilen 23 araca ve 5 yıl içinde toplam 10 Milyar 761 Milyon TL’lik hesap hareketi bulunan 85 banka hesabına el konuldu

Mersin’de Barış Turgut Organize Suç Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda örgütün elebaşıyla birlikte 38 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Düzenlenen operasyonun detaylarını paylaşan Bakan Yerlikaya, 17 örgüt üyesinin tutuklandığını 19’u hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığını aktardı.

17 ÖRGÜT ÜYESİ TUTUKLANDI

Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Mersin’de Barış Turgut Organize Suç Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak belirlenen adreslere düzenlediğimiz operasyonda örgütün elebaşıyla birlikte 38 şüpheliyi yakaladık. Şüphelilerden;

  • Elebaşı ile birlikte 17 örgüt üyesi tutuklandı.
  • 19’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Organize suç örgütüne büyük darbe! 10 milyar TL'lik dev vurgun: Hesaplara el konuldu, 38 şüpheli yakalandı

11 MİLYARLIK DEV VURGUN

Suçtan elde edildiği tespit edilen 23 araca ve 5 yıl içinde toplam 10 Milyar 761 Milyon TL’lik hesap hareketi bulunan 85 banka hesabına el konuldu. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce projeli dosya kapsamında düzenlenen operasyonda;

Organize suç örgütüne büyük darbe! 10 milyar TL'lik dev vurgun: Hesaplara el konuldu, 38 şüpheli yakalandı

Organize suç örgütünün il genelinde lavaş ekmeği piyasasını ele geçirmek ve tekelleşmek amacıyla, lavaş ekmeği üreten işletmelere yönelik;

  • Tehdit ve baskı yaptıkları,
  • 2 Kasten yaralama olayına karıştıkları,
  • İş yeri ve lavaş üreten kişilere karşı 10 kurşunlama eylemini gerçekleştirdikleri tespit edildi.
  • Operasyonlar sonucu; 1 adet uzun namlulu silah, 5 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Organize suç örgütüne büyük darbe! 10 milyar TL'lik dev vurgun: Hesaplara el konuldu, 38 şüpheli yakalandı

BAKAN YERLİKAYA'DAN NET MESAJ

Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören suç örgütlerine tahammülümüz yok! Huzuru tesis etmek için de; yer, zaman ve mekân ayırt etmeksizin organize suç yapılanmalarıyla mücadelemizi yılın 365 günü, gece gündüz demeden sürdürüyoruz. Valimizi, Başsavcılığımızı, İl Emniyet Müdürümüzü, Kahraman Polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."

https://x.com/AliYerlikaya/status/2015667060651827636

