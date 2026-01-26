Organize suç örgütüne büyük darbe! 10 milyar TL'lik dev vurgun: Hesaplara el konuldu, 38 şüpheli yakalandı

Kategoriler
Mersin’de Barış Turgut Organize Suç Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda örgütün elebaşıyla birlikte 38 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Düzenlenen operasyonun detaylarını paylaşan Bakan Yerlikaya, 17 örgüt üyesinin tutuklandığını 19’u hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığını aktardı.
Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Mersin’de Barış Turgut Organize Suç Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak belirlenen adreslere düzenlediğimiz operasyonda örgütün elebaşıyla birlikte 38 şüpheliyi yakaladık. Şüphelilerden;
Suçtan elde edildiği tespit edilen 23 araca ve 5 yıl içinde toplam 10 Milyar 761 Milyon TL’lik hesap hareketi bulunan 85 banka hesabına el konuldu. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce projeli dosya kapsamında düzenlenen operasyonda;
Organize suç örgütünün il genelinde lavaş ekmeği piyasasını ele geçirmek ve tekelleşmek amacıyla, lavaş ekmeği üreten işletmelere yönelik;
Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören suç örgütlerine tahammülümüz yok! Huzuru tesis etmek için de; yer, zaman ve mekân ayırt etmeksizin organize suç yapılanmalarıyla mücadelemizi yılın 365 günü, gece gündüz demeden sürdürüyoruz. Valimizi, Başsavcılığımızı, İl Emniyet Müdürümüzü, Kahraman Polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."