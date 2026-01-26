Menü Kapat
Yaşam
Onur Kaya
 26.01.2026

Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 8 kişi yaralı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde TAG Otoyolu'nda seyir halindeyken beton bariyere çarpan yolcu otobüsü devrildi. Yan yatan otobüsteki 8 kişi yaralandı.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde gece saatlerinde seyir halinde olan Ö.S. (46) idaresindeki 42 HC 737 plakalı yolcu otobüsü kaza yaptı.

OTOBÜS BARİYERE ÇARPIP DEVRİLDİ

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otobüs, yol kenarındaki beton bariyere çarparak devrildi.

Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 8 kişi yaralı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 8 kişi yaralı

8 KİŞİ YARALI

Yapılan kontroller sonucu 8 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 8 kişi yaralı

Öte yandan kaza nedeniyle otoyoldaki ulaşım aksadı. Trafik, polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı.

Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 8 kişi yaralı
