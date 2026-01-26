Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 8 kişi yaralı

Kategoriler
Adana'nın Sarıçam ilçesinde gece saatlerinde seyir halinde olan Ö.S. (46) idaresindeki 42 HC 737 plakalı yolcu otobüsü kaza yaptı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otobüs, yol kenarındaki beton bariyere çarparak devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontroller sonucu 8 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan kaza nedeniyle otoyoldaki ulaşım aksadı. Trafik, polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı.