Burdur'da zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Burdur'da Antalya - Isparta kara yolu Kazak tünellerinde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 32 AAK 364 plakalı otomobil, 33 AZV 518 plakalı otomobil ile 33 AJM 358 plakalı tır çarpıştı.

Meydana gelen zincirleme trafik kazası sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ, 7 YARALI VAR

Yapılan kontrollerde kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı tespit edildi.

BAZILARININ DURUMU AĞIR

İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.