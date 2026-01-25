Hatay'da kahreden kaza! 1 yaşındaki bebek öldü, anne ve baba yaralı

Hatay’da akşam saatlerinde Gaziantep–Hatay kara yolu üzerinde arabayla seyir halinde olan 3 kişilik aile dehşeti yaşadı.

OTOMOBİL DİREĞE ÇARPIP TAKLA ATTI

Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi’nde sürücü Ö.Ü.'nün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 31 BAE 894 plakalı otomobil, aydınlatma direğine çarparak takla attı. Ters dönerek durabilen otomobildeki sürücü, eşi ve 1 yaşındaki bebekleri yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kaza yapan araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

BEBEK KURTARILAMADI, ANNE VE BABA YARALI

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan bebek E.Ü. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baba ve annenin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.