Mersin'de DEM Parti eylemi olaylı bitti: Bir kişi maganda kurşunuyla can verdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir grup DEM Parti'li, Suriye'de yaşanan olayları protesto etmek için izinsiz gösteri düzenledi. DEM Parti Tarsus İlçe Başkanlığının organize ettiği eylem olaylı bitti.

BALKONDAKİ GENÇ GÖZÜNDEN VURULDU

Gazipaşa Mahallesi 1917. Sokak'ta sokağa çıkan H.K. silahla rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri 2'nci kattaki balkonda olan Baran Abdi'nin (23) sol gözüne isabet etti.

Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Abdi yere yığıldı. Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti.

MERSİN VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Mersin Valiliği, bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili açıklama yaptı. 100 kişinin katıldığı izinsiz eylemin yapılan görüşmeler sonucunda sona erdiğini ve kalabalığın yaklaşık 1 buçuk saat sonra dağıldığını belirten valilik, yaşananların perde arkasını şu açıklamayla duyurdu:

"İzinsiz gösterinin sona ermesini müteakip, bir grup şahsın bir evin bahçesine girmesi üzerine ev sahibiyle grup arasında tartışma yaşanmış ve ev sahibi tarafından havaya ateş açılmıştır. Havaya açılan ateş sonrası karşı binanın balkonunda bulunan Suriye uyruklu B. A.’ya (24) mermi isabet etmiş ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir.

MAGANDA KOMŞU VE OĞLU GÖZALTINDA

Olayın ardından havaya ateş eden H.K. ve oğlu A.K. isimli şahıslar silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmış olup soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."