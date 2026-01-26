Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Mersin'de DEM Parti eylemi olaylı bitti: Bir kişi maganda kurşunuyla can verdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir grup DEM Parti'li, Suriye'de yaşananları protesto etmek amacıyla izinsiz yürüyüş düzenledi. Gösterinin sona ermesinin ardından bir grup, girdikleri evin bahçesinde ev sahibiyle tartıştı. Yaşanan tartışmanın ardından ev sahibi havaya ateş açtı. Karşı binanın balkonundayken gözüne mermi isabet eden bir genç hayatını kaybetti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.01.2026
saat ikonu 05:49
|
GÜNCELLEME:
26.01.2026
saat ikonu 05:49

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir grup DEM Parti'li, Suriye'de yaşanan olayları protesto etmek için izinsiz gösteri düzenledi. DEM Parti Tarsus İlçe Başkanlığının organize ettiği eylem olaylı bitti.

BALKONDAKİ GENÇ GÖZÜNDEN VURULDU

Gazipaşa Mahallesi 1917. Sokak'ta sokağa çıkan H.K. silahla rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri 2'nci kattaki balkonda olan Baran Abdi'nin (23) sol gözüne isabet etti.

Mersin'de DEM Parti eylemi olaylı bitti: Bir kişi maganda kurşunuyla can verdi

Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Abdi yere yığıldı. Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti.

MERSİN VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Mersin Valiliği, bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili açıklama yaptı. 100 kişinin katıldığı izinsiz eylemin yapılan görüşmeler sonucunda sona erdiğini ve kalabalığın yaklaşık 1 buçuk saat sonra dağıldığını belirten valilik, yaşananların perde arkasını şu açıklamayla duyurdu:

Mersin'de DEM Parti eylemi olaylı bitti: Bir kişi maganda kurşunuyla can verdi

"İzinsiz gösterinin sona ermesini müteakip, bir grup şahsın bir evin bahçesine girmesi üzerine ev sahibiyle grup arasında tartışma yaşanmış ve ev sahibi tarafından havaya ateş açılmıştır. Havaya açılan ateş sonrası karşı binanın balkonunda bulunan Suriye uyruklu B. A.’ya (24) mermi isabet etmiş ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir.

MAGANDA KOMŞU VE OĞLU GÖZALTINDA

Olayın ardından havaya ateş eden H.K. ve oğlu A.K. isimli şahıslar silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmış olup soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Diyarbakır ve Şanlıurfa'da gösteri ve yürüyüşler yasaklandı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
PKK/YPG sempatizanlarından Erbil’de provokasyon! Irak Türkmen Cephesi Binasına taşlı saldırı!
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.