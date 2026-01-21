PKK/YPG sempatizanlarından Erbil’de provokasyon! Irak Türkmen Cephesi Binasına taşlı saldırı!

Suriye ordusunun başarılı operasyonları sonrası Suriye’nin kuzeyinde işgal ettiği bölgelerde çekilen terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı sözde "seferberlik" çağrısı sonrası Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) terör örgütü sempatizanları provokatif bir eylemde bulundu. Erbil kentindeki Irak Türkmen Cephesi İl Başkanlığı binası önünde toplanan terör örgütü sempatizanları, binayı taşlayarak, basma girişiminde bulundu.

POLİS ETTEN DUVAR ÖRDÜ

Ellerinde terör örgütü YPG elebaşı Mazlum Abdi’nin posterlerini taşıyan sempatizanlar, binayı korumakla görevli Türkmen güvenlik personeli ve Erbil polisinin müdahalesiyle engellendi.

BAKAN AYDIN MARUF: "SALDIRGANLARIN BİR KISMI YABANCI UYRUKLU"

Provokatif eylem hakkında açıklama yapan IKBY Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı ve ITC Siyasi Büro Üyesi Aydın Maruf, saldırgan grubun bir kısmının yabancı uyruklu kişilerden oluştuğunu belirtti. Maruf, "Güvenlik personelimiz binaya girilmesini engelledi. Ardından Erbil Valisi’nin müdahalesiyle bölgeye ek güvenlik güçleri sevk edildi. Valimize ve emniyet birimlerine teşekkür ediyoruz" dedi.

"TÜRKMEN CEPHESİ BU OLAYLARIN TARAFI DEĞİLDİR"

Saldırı sonucu binanın camlarının kırıldığını ifade eden Maruf, Irak Türkmen Cephesi'nin bu olaylarda bir taraf olmadığını vurgulayarak, "Yapılan protestolarda binamızın hedef alınması tamamen yanlıştır. Yaşanan bu gerilimde herhangi bir taraf değiliz. Şu an binamız asayiş ve polis birimleri tarafından korunuyor, bu tür saldırıların tekrarlanacağını düşünmüyorum" dedi.