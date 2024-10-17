İstanbul'da korkunç olay! Açtığı baza üstüne kapanan kadın hayatını kaybetti

17 Ekim 2024 17:06 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 17:12

İstanbul Şişli'de temizlik yapan kadının açtığı bazanın arasında kalarak feci şekilde can verdi.

İstanbul​ Şişli​'de temizlik​ yaptığı sırada bazayı açan kadın dehşeti yaşadı. Açtığı bazanın arasında kalan Burcu E'yi dakikalar sonra ailesi fark etti. Durumu fark eden ailesi, olayı sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Burcu E’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

AİLE CENAZEYİ TESLİM ALDI

Polis ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından Burcu E’nin cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Adli Tıp Kurumu’ndan ailesi tarafından cenazesi alınan kadın, Hacı Bektaş Veli Okmeydanı Cemevi’nde düzenlenen törenin ardından toprağa verilecek.