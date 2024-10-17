Rojin'in babasından kan donduran iddialar! "Vahşete kurban gitti" dedi, gördüğü darp izlerini anlattı

17 Ekim 2024 16:28 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 16:57

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in acılı babası konuştu. Kızının intihar ettiği iddialarına ihtimal bile vermediğini söyleyen Nizamettin Kabaiş, Rojin'in sırtında darp izleri olduğunu iddia etti.

Van​'da yurttan çakıl taşı toplamaya giden Rojin Kabaiş​'in cansız bedeni 18 gün sonra sahilde bulundu. Günlerdir kızından güzel bir haber bekleyen Nizamettin Kabaiş aldığı ölüm haberiyle yıkıldı.

İNTİHAR​ İDDİALARINI REDDETTİ

Kanal D'de yayınlanan Hakan Ural ve Ferda Yıldırım'ın sunduğu “Neler Oluyor Hayatta” programında 21 yaşındaki Rojin'e ne olduğunun yanıtı arandı. Genç kız gerçekten intihar mı etti, yoksa bir cinayete mi kurban gitti? Cinayet​ dedektifi ve emekli polis Savaş Kurtbaba'nın da canlı yayın konuğu olduğu programa telefonla katılan Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş'in iddiaları oldukça önemliydi. Baba Kabaiş "24 kilometre uzağa, o çocuk tek başına gitmez. Çocuğumun başına birileri bir şey getirmiş mutlaka” dedi. İntihar iddialarını da bir kez daha reddetti.

"KIZIM BİR VAHŞETE KURBAN GİTTİ"

Acılı baba şunları söyledi: “Rojin'in intihar edebileceği hiçbir durum kesinlikle söz konusu değil. O çok mutlu bir çocuktu. ‘Bilgisayarda bazı araştırmalar yapmış' deniliyor ama bunlar sizce intihar ettiği anlamına gelebilir mi? Mümkün değil. Kızım namazını da kılıyordu. Mutlu bir çocuktu. Asla intihar etmesi için bir nedeni yoktu. Morali de çok güzeldi. Okulunu, derslerini seviyordu. Ne evde ne okulda keyfini bozan hiçbir konu yoktu. Üniversiteyi kazandığı için de çok mutluydu. Biz diyoruz ki o çocuğa bir vahşet yapıldı ve bu muhakkak ortaya çıkacak. Elbette bir iz çıkacak.

"SIRTINDA MORLUKLAR VARDI VE BEN KENDİM GİTTİM BİZZAT GÖRDÜM"

“Hatta darbedildiğine dair belirtiler var. Sırtında morluklar vardı ve ben kendim gittim bizzat gördüm. Sırtını iyice çevirmediler buna rağmen gördüm. Hatta oradaki bilim adamları da bana şunu söyledi: ‘Bu suda 4-5 gün anca kalmış. Fazla olsaydı bu vücut, beden yıpranırdı' yıpranmamıştı. O morlukları gördüğümde o zaman acım çok tazeydi ve aklım başımda değildi. Kesinlikle birileri bu çocuğu götürdü. O çocuk 24 kilometre yolu asla katedemez. Bu çocuk bence 14-15 gün boyunca onu götürenlerin elinde kalmış.

"KIZIMI GÖTÜRÜP ZARAR VERDİKLERİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

“Bugüne dek bizim ailemizde dedelerimizin dedeleri dahil; benim küçüklüğümden bu yana ailede tek kişi bile intihar etmemiş. Kızımın da intihar etmesi mümkün değil. Ben orada daha evvel içki içen insanların bıraktığı boş şişeler olduğuna denk geldim. Tahminim oradaki insanlar bir şey yapmış olabilir çünkü kızım orada çakıl taşı topluyordu. İçki içen insan da her türlü vahşeti yapabilir. Kızımı götürüp zarar verdiklerini düşünüyorum.”