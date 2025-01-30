İstanbul'da korkunç olay! Çocukluk arkadaşını çiğ köftecide katletti

30 Ocak 2025 12:11 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 12:24

İstanbul Küçükçekmece'de çiğ köfte yemek için arkadaşlarıyla birlikte çiğ köfte dükkanına gelen Can Sertaç Baran korkunç şekilde can verdi.

Küçükçekmece'de bulunan bir çiğköfte dükkanında yaşanan tartışmada kan aktı. Can Sertaç Baran arkadaşlarıyla birlikte bir çiğköfte dükkanına geldi. Arkadaş grubu önce dükkan önünde bir süre sohbet etti. Çiğköfte dükkanına giren Baran, Emirhan D. ve arkadaşları arasında bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı.

ÇOCUKLUK ARKADAŞINI VURDU

Emirhan D. yanında bulunan silahıyla arkadaşı Can Sertaç Baran'ı vurdu. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları talihsiz genci, ambulans ile hastaneye kaldırdı. Ancak Baran hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri arkadaşını silahla vuran Emirhan D.'yi gözaltına alırken olayın neden gerçekleştiğini belirlemek için iş yerinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.