İstanbul'da metro seferlerinde bazı hatlar geçici olarak durduruldu!

İstanbul Valiliği'nin aldığı karara göre, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattının 'Taksim' ve 'Şişhane' istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattında seferler yapılmayacak.

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, kentteki bazı metro ve füniküler hatlarında geçici olarak durak kapatma uygulamasına gidildi.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nın ikinci bir duyuruya kadar hizmet dışı bırakıldığı duyuruldu.

İSTANBUL'DA METRO SEFERLERİ DURDURULDU!

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim İstasyonu, Şişhane İstasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonunda durmayarak seferlerine devam edecektir."