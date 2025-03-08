İstanbul'da metro seferlerine 8 Mart düzenlemesi! Bazı istasyonlar kapatıldı

İstanbul Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentte bazı metro istasyonlarının geçici olarak kapatılmasına karar verdi. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda Taksim ve Şişhane istasyonlarının belirli girişleri ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı, ikinci bir bildiriye kadar hizmet vermeyeceği duyuruldu.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda 8 Mart Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla belirli metro istasyonlarının geçici olarak kapatılacağı ifade edildi. Açıklamada ise şöyle:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 8 Mart Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."

İSTANBUL'DA HANGİ METRO İSTASYONLARI KAPALI OLACAK?

Yapılan açıklama kapsamında, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda Taksim ve Şişhane’nin İstiklal Caddesi girişleri kapalı olacak ve füniküler hattı da işletmeye ara verecek.