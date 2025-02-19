Metrobüs durağında insan seli: Kameralara böyle yansıdı

İstanbul'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle toplu taşıma araçlarında büyük yoğunluk yaşandı. Yenibosna metrobüs durağında, akşam saatlerinde evlerine gitmek isteyen vatandaşların oluşturduğu kalabalık kameralara yansıdı.

ETKİSİNİ ARTIRDI

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı akşam saatlerinde de etkisini artırdı. Kar yağışı nedeniyle toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşandı.

Mesai saatinin bitmesinin ardından evlerine gitmek isteyen vatandaşlar toplu taşımaya yönelirken, Yenibosna metrobüs durağındaki insan seli kameralara yansıdı.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ

Yenikapı-Hacıosman Metro hattını kullanmak isteyen vatandaşlar yoğunluğa neden olurken, bazı vatandaşlar seferlerin aksaması nedeniyle yaşanan duruma tepki gösterdi. İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Yenikapı - Hacıosman metro hattını kullanmak isteyen vatandaşlar ise yoğunluğa neden oldu. Bazı vatandaşlar ise seferlerin aksaması nedeniyle bu duruma tepki gösterdi.

Öte yandan İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 90'a kadar yükseldi.