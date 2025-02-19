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 | Yusuf Özgür Bülbül

Metrobüs durağında insan seli: Kameralara böyle yansıdı

İstanbul’da Yenibosna metrobüs durağında insan seli yaşandı. Kar yağışının etkisiyle toplu taşıma araçlarına olan talep arttı ve bu durum duraklarda uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu. Yenibosna metrobüs durağındaki insan seli kameralara yansıdı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 19:21
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 19:54

İstanbul'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle toplu taşıma araçlarında büyük yoğunluk yaşandı. Yenibosna metrobüs durağında, akşam saatlerinde evlerine gitmek isteyen vatandaşların oluşturduğu kalabalık kameralara yansıdı.

ETKİSİNİ ARTIRDI

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı akşam saatlerinde de etkisini artırdı. Kar yağışı nedeniyle toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşandı.

Mesai saatinin bitmesinin ardından evlerine gitmek isteyen vatandaşlar toplu taşımaya yönelirken, Yenibosna metrobüs durağındaki insan seli kameralara yansıdı.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ

Yenikapı-Hacıosman Metro hattını kullanmak isteyen vatandaşlar yoğunluğa neden olurken, bazı vatandaşlar seferlerin aksaması nedeniyle yaşanan duruma tepki gösterdi. İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Yenikapı - Hacıosman metro hattını kullanmak isteyen vatandaşlar ise yoğunluğa neden oldu. Bazı vatandaşlar ise seferlerin aksaması nedeniyle bu duruma tepki gösterdi.
Öte yandan İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 90'a kadar yükseldi.

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Sıkça Sorulan Sorular

YENİBOSNA METROBÜS DURAĞI NEREDE?
Yenibosna Metrobüs İstasyonu, İstanbul'da İETT tarafından işletilen Metrobüslere hizmet veren ve 17 Eylül 2007'de hizmete giren metrobüs istasyonudur. Bahçelievler'in Fevzi Çakmak Mahallesi ile Bakırköy'ün Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi arasında yer almaktadır.
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