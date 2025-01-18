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İstanbul'da otelde yangın dehşeti! Alevler arasında mahsur kaldılar

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Ocak 2025 06:00 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 06:04

Ataşehir’de bir otelde gece yarısı çıkan yangın dehşete neden oldu! 3’ü ağır 5 kişinin yaralandığı olayda, mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.

Ataşehir’de bir otelde gece saatlerinde çıkan  yangın paniğe neden oldu. Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi üzerinde bulunan otelin -1. katında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında 5 kişi yaralandı.

3'Ü AĞIR, 2'Sİ HAFİF YARALI

Saat 03.30 sıralarında çıkan yangın​ üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almayı başarırken, 3'ü ağır, 2'si hafif olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da otelde yangın dehşeti! Alevler arasında mahsur kaldılar - 1. Resim

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Yangın sırasında otelin üst katlarında mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çalışmalarını tamamlayan ekipler olay yerinden ayrılırken, yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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