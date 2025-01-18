İstanbul'da otelde yangın dehşeti! Alevler arasında mahsur kaldılar

18 Ocak 2025 06:00 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 06:04

Ataşehir’de bir otelde gece yarısı çıkan yangın dehşete neden oldu! 3’ü ağır 5 kişinin yaralandığı olayda, mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.

Ataşehir​’de bir otelde gece saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi üzerinde bulunan otelin -1. katında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında 5 kişi yaralandı.

3'Ü AĞIR, 2'Sİ HAFİF YARALI​

Saat 03.30 sıralarında çıkan yangın​ üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almayı başarırken, 3'ü ağır, 2'si hafif olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Yangın sırasında otelin üst katlarında mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çalışmalarını tamamlayan ekipler olay yerinden ayrılırken, yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.