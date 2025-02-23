İstanbul'da pazartesi günü okullar tatil olacak mı? Vali Gül'den beklenen açıklama geldi

İstanbul’da günlerdir etkili olan kar yağışı, şehrin sokaklarını beyaza bürürken "24 Şubat Pazartesi İstanbul'da okullar tatil olacak mı?" sorusu en çok merak edilen konular arasına girdi. İstanbul Valisi Davut Gül, kararın Meteoroloji’nin vereceği son tahminlere bağlı olduğunu belirtirken, beklenen haber geldi.

İstanbul’da çarşamba gününden bu yana etkili olan kar yağışı, pazar günü de aralıklarla devam etti. Vatandaşlar ve öğrenciler, pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediyordu. İstanbul Valisi Davut Gül, geçtiğimiz gün yaptığı değerlendirmesinde Meteoroloji'den gelecek verilere göre pazartesi günü havanın iyi yönde gitmesi halinde tatil etmeyeceklerini duyurmuştu.

İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya paylaşımından tatil olmayacağını böyle duyurdu:

"Biliyoruz, kar tatili haberini duymayı çok seviyorsunuz! Ancak yarın hava koşulları normale döndüğü için okullarımızda eğitim-öğretim planlandığı şekilde devam edecek. Sizleri okullarınızda görmek için sabırsızlanıyoruz!"

https://x.com/gul_davut/status/1893760258960474281

METEOROLOJİ'DEN BEKLENEN HABER GELDİ: KAR İSTANBUL'U TERK EDİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul genelinde aralıklarla etkili olan kar yağışının gece saatlerinden itibaren şiddetini azaltarak devam etmesi, pazartesi sabah saatlerinden itibaren ise tamamen İstanbul’u terk etmesi bekleniyor.

İSTANBULLULAR KUVVETLİ BUZLANMAYA DİKKAT!

Pazartesi günü havanın parçalı bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların -3 °C ila -6 °C arasında seyredeceği tahmin ediliyor. Yetkililer, kuvvetli buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

https://x.com/TC_istanbul/status/1893756506220163571