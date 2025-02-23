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 | Özge Sönmez

Yarın da okullar tatil edildi! İşte 24 Şubat kar tatili olan il ve ilçeler

Yurt genelinde etkisini gösteren Sibirya soğukları birçok ili esir aldı. Günlerdir devam eden kar yağışı nedeniyle Samsun'da eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.02.2025
saat ikonu 13:41
|
GÜNCELLEME:
23.02.2025
saat ikonu 14:34

Meteoroloji, AKOM ve valiliklerin günlerdir yaptığı kar uyarılarının ardından yurt genelinde şiddetli kar yağışları başladı. Hafta boyunca devam eden yağışlar adeta hayatı felç etti. Kar yağışının durmaksızın devam ettiği illerden tatil haberleri de gelmeye başladı. İlk tatil haberi Samsun'dan geldi.

SAMSUN'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Vali Orhan Tavlı yaptığı açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarına göre, ilde etkisini sürdürecek olan kuvvetli kar yağışı nedeniyle, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceğinin muhtemel olduğunu belirtti. Vali Tavlı, "Tedbir amaçlı olarak ilimiz genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim-öğretime 24 Şubat 2025 Pazartesi günü 1 gün ara verilmiştir" dedi.
Vali Orhan Tavlı ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamileler, engelliler, çocuğu kreş ya da anaokuluna devam eden annelerin de 1 gün idari izinli sayılacaklarını kaydetti.

BARTIN

Bartın'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

KASTAMONU

İnebolu KaymakamıNecdet Uçartarafından yapılan açıklamada, ilçe genelinde kar yağışı, don ve aşırı buzlanma beklendiği belirtilerek, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği için eğitim-öğretime 24 Şubat Pazartesi günü 1 gün ara verildiği duyuruldu. Ayrıca engelli ve hamile kamu personellerinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

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